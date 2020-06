Lady Gaga haastte zich na Oscars naar Taco Bell met diamant van 30 miljoen (video)

Iedereen heeft wel eens zin in een snack. Zo ook Lady Gaga vorig jaar na de uitreiking van de Oscars. Tot zover niks geks. De zangeres was alleen even vergeten dat ze een geleende diamant van 30 miljoen dollar om haar nek had hangen.

Het was een bijzondere avond voor Gaga, die in het echt Stefani Germanotta heet. De zangeres kreeg namelijk een oscar voor haar lied ‘Shallow’ uit de film ‘A Star Is Born’. Het nummer won de prijs voor beste nummer in een film.

Te veel champagne

In de Britse Graham Norton show vertelt Gaga: “Mijn zus en ik dronken veel champagne backstage. Toen we weggingen had ik dat aan niemand verteld en had ik nog steeds de diamant om.”

Dit bericht bekijken op Instagram #Oscars 🌟 Een bericht gedeeld door Lady Gaga (@ladygaga) op 25 Feb 2019 om 4:26 (PST)

De steen van juwelier Tiffany & Co kwam met een heus securityteam. Dat was niet zo blij was met de actie van de zangeres. “Iedereen was geschrokken dat ik hem nog steeds droeg. Toen ik naar Madonna’s huis ging voor een afterparty keken beveiligers me scheef aan. Daar kreeg ik ook iedere keer als ik iemand een knuffel gaf veel scheve blikken van de beveiliging om te kijken of de diamant er nog was.”

De beveiliging die met de prijzige steen meekwam was niet mis. “Ik dacht dat ik al veel security had voordat ik de diamant droeg. Vanaf het moment dat ik hem om mijn nek had hangen had ik het gevoel dat ik de president van Amerika was.”

Audrey Hepburn

Toen Gaga klaar was met feesten en een snack wilde halen bij Taco Bell, stopten ze haar. “Mijn auto werd aangehouden en de beveiligers van Tiffany haalden hem beleefd van mijn nek.”

De gigantische diamant, die eerder om de nek hing van Audrey Hepburn, is het duurste sieraad dat ooit tijdens een uitreiking van de Oscars werd gedragen.

Bron: Metro Nederland