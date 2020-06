Cafés in Nederland nog maar net open en er wordt al een polonaise gedanst (video)

In een Nederlands café werd maandagvoormiddag een feestelijke polonaise gedanst. Dat is absoluut niet de bedoeling en daarom kreeg de uitbater meteen ook een waarschuwing.

Sinds vandaag mogen cafés en restaurants in Nederland weer open onder enkele voorwaarden. Klanten moeten bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden en er mogen maximaal 30 mensen in de horecazaken binnen. Dat kan bovendien enkel na reservatie.

Gechoqueerde reacties

In café Schuttershof in Esbeek, vlak aan de Belgische grens, werd er maandag rond 11 uur gefeest alsof het coronavirus nooit bestaan had. Tientallen mensen hielden elkaar treintjesgewijs vast en dansten de polonaise op de tonen van ‘Laat de zon in je hart’. Een NRC-journalist deelde de beelden op Twitter, waar er meteen gechoqueerd op gereageerd werd. “Meteen dichtgooien. Dit is geen 1,5 meter. Zij verpesten het voor de rest”, “Hoe dom kun je zijn! Niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen een risico”, en “Lekker bezig jongens. Als dit de dagelijkse gang van zaken wordt, dan gaat die lockdown gewoon weer komen”, klinkt het onder meer.

“Had niet mogen gebeuren”

Uitbater Jan Pulles beseft dat de actie niet slim was, maar benadrukt dat het om een besloten activiteit ging. “Dit was om elf uur vanochtend. Bij een besloten activiteit namen we afscheid van de vorige uitbater. Tsja, in een emotioneel moment ontstond even een rondje polonaise. Dat had niet gemogen, al snap ik wel dat mensen op dit emotionele moment dit afscheid recht wilde doen. We zien dit als een foutje, dit gaat niet meer gebeuren. Alles is hier netjes coronaproof. Nee, we moeten niet hebben dat mensen dit zien en zeggen: we gaan lekker naar Esbeek, daar kun je lekker los”, vertelde hij aan AD.

Waarschuwing

Het café kreeg meteen een stevige waarschuwing van de gemeente. “Ik betreur het dat in Esbeek vandaag de regels en daarmee ons vertrouwen zijn geschonden. We hebben de uitbater persoonlijk aangesproken en aangegeven dat we dit niet tolereren en hebben hem een waarschuwing gegeven. We gaan er dan ook van uit dat deze waarschuwing volstaat. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan gaan we over tot sluiting van het café”, aldus locoburgemeester Ted van de Loo.