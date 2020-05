Met deze slimme seksspeeltjes geniet je ook op afstand van elkaar

Van liefde komt niet altijd lust tijdens de lockdown. Misschien is je lover enkele kilometers van je verwijderd of staren je bedpartner en jij voortdurend op dezelfde muren. Voelen jullie de seksuele spanning langzaamaan wegebben? Geen nood: het digitale tijdperk verwent ons met enkele slimme seksspeeltjes die onze knieën weker en onze hoofden heter maken.

We reduceren seksspeeltjes al even niet meer tot hulpmiddeltjes voor bij de soloseks. Ze vormen namelijk ook een volwaardige en spannende manier om je bedpartner verder binnenstebuiten te keren. Bovendien lijken ze speciaal gemaakt voor een quarantaineperiode: met deze seksspeeltjes beleef je namelijk ook op afstand een stomende vrijpartij.

Geniepig kikkervisje

“Dit eerste speeltje is een leuk maatje in verschillende situaties”, vertelt professioneel seksspeeltjestester Tess (39) in de Volkskrant. Ze heeft het over de We-Vibe Chorus, een gadget in de vorm van een dikkopje waarvan een deel inwendig stimuleert en een ander deel de clitoris plezier bezorgt. “Het werkt met een app op je smartphone die zowel zender als ontvanger moeten hebben”, legt de experte uit. “Jouw telefoon stuurt een wifisignaal naar mijn telefoon, die stuurt weer een bluetoothsignaal van mijn telefoon naar de afstands­bediening van het speeltje.”

Het resultaat is een vernieuwende variant op telefoonseks. Wie hun minnaar missen moet, maakt zo van de verre vriend een virtuele vrijer. “Je kan het speeltje bedienen tijdens een leuk potje videochatten. Maar als je het liever wat minder visueel hebt, houdt je het gewoon bij bellen.” Doordat de ander het speeltje bestuurt, creëer je volgens Tess een extra connectie. “Het voelt meer alsof je het samen doet.”

Maar ook als je samenwoont met je bedpartner kan dit seksspeeltje de inwendige sleutel zijn naar hernieuwde opwinding. Mag het wat gedurfder? Je kan het speeltje ook in het openbaar uittesten: in het park of tijdens een toekomstig etentje in het restaurant, bijvoorbeeld. “En als de ober eraan komt dat ding aanzetten. Het is ondeugend, stiekem. Je deelt een geheimpje waarmee je elkaar kunt teasen zonder dat iemand het doorheeft.”

Digitale ik-denk-aan-jou

De pleziertuigjes komen in verschillende vormen én voor verschillende plekken. Zo wijst Tess een zwart armbandje aan. “Dit is een Bond Touch, een elektronisch vriendschapsarmbandje. Als ik die aantik trilt het bij mijn partner die er net zo een draagt. Een soort digitale ik-denk-aan-je. Leuk, hè?” Doordat het bandje verstelbaar is, kan je het bijvoorbeeld ook als penisring gebruiken.

Daarnaast hoeft de opwinding zich niet te beperken tot een-op-eenseks. Zo bestaan er platformen waar klanten tijdens camseks kunnen betalen om het speeltje van een webcammodel te bedienen. Daarvoor werkt bijvoorbeeld de Nederlandse seksspeeltjesproducent Kiiroo samen met het software- en hardwarebedrijf Feel Robotics. Het kan ook omgekeerd: de speeltjes van verschillende anderen kunnen bediend worden door een persoon alleen.

Je hoeft het gamma aan seksspeeltjes dus niet te zien als een simpel ‘hulpmiddel’. Tijdens deze lockdown kunnen ze net een uitgelezen kans zijn om je fantasie helemaal de vrije loop te laten en elkaar op de meest uiteenlopende manier te laten genieten. Enjoy!