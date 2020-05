Helft Nederlanders stoort zich aan onverzorgde collega’s tijdens videocall

Maar liefst 51% van de Nederlanders ergert zich aan collega’s die tijdens een videocall onverzorgd voor de camera zitten. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.506 werkende Nederlanders. Volgens een aanzienlijk gedeelte van de ondervraagden leidt werken op afstand niet alleen tot verslonzing, maar heeft het ook invloed op het onderlinge vertrouwen. Zo denkt een derde van hen dat hun collega’s door de fysieke afstand de bedrijfsregels minder serieus nemen.

Vooral mannen tot 35 jaar verdenken hun thuiswerkende collega’s ervan de regels aan de laars te lappen (47%). Onder hun vrouwelijke leeftijdsgenoten bedraagt dit percentage slechts 27%. Over onverzorgde collega’s zijn mannen en vrouwen eensgezind: zowel de helft van de mannen (52%) als van de vrouwen (50%) noemt een collega die ongewassen incheckt tijdens een videocall, onprofessioneel.

“Inmiddels werken we al ruim twee maanden volledig vanuit huis. In het begin had ik er niet zoveel last van, maar naarmate deze situatie langer duurt, merk ik dat mijn motivatie om me helemaal kantoor-proof te kleden langzaam verdwijnt”, zegt Abel Baas, Cybersecurity consultant bij VPNdiensten.nl. “Toch probeer ik me er iedere dag weer toe te zetten. Allereerst om mijn dagelijkse routine zoveel mogelijk aan te houden én om het juiste voorbeeld te geven aan mijn collega’s. Ik zou namelijk ook raar opkijken als ik een collega met ongekamde haren zou aantreffen in zijn of haar pyjama.”

Lunchen tijdens videocall

Ondanks het feit dat we al een tijdje massaal thuiswerken, is digitaal samenwerken voor veel respondenten een grote bron van irritatie. Naast onverzorgd in beeld verschijnen, stoort maar liefst 57 procent van de respondenten zich aan collega’s die te laat inchecken tijdens videocalls en irriteert bijna de helft (48%) zich aan collega’s die achter de camera eten. Bij maar liefst 38% halen gapende collega’s het bloed onder de nagels vandaan, terwijl 29% van de ondervraagden zich blauw ergert aan de rommelige werkplekken van collega’s. Tot slot is een slechte internetverbinding voor maar liefst 55% een bron van ongenoegen.

“Als je thuis aan het werk bent, ga je jezelf ook sneller gedragen alsof je thuis bent. Maar eigenlijk moet je net doen alsof je op kantoor bent. Ook daar kom je niet te laat- en/of smakkend en gapend een vergaderruimte binnen”, is Baas van mening. “Dat het er toch soms erbij insluipt wanneer je hele dagen alleen zit, kan ik goed begrijpen. Maar uit respect voor je collega’s is dit wel iets waar je op moet letten.”

Sneller afgeleid

Uit het onderzoek blijkt verder dat videogesprekken niet alleen van negatieve invloed zijn op het humeur van de respondenten, ook hun productiviteit heeft eronder te lijden. Maar liefst een kwart van de ondervraagden zegt zich moeilijk te kunnen concentreren tijdens een videocall. Opvallend genoeg zijn vooral jonge thuiswerkers (35%) snel afgeleid. Het komt wellicht door dit risico op afleiding dat 56% van de respondenten stelt dat digitale vergaderingen minder vruchtbaar zijn dan fysieke overleggen. “Ik merkte dat ik tijdens videocalls heel snel afgeleid raakte door binnenkomende e-mails en berichten. Op een gegeven moment had ik er genoeg van en heb ik alle pop-ups, geluidjes en meldingen uitgezet”, tipt Baas. “Sindsdien zijn mijn videogesprekken een stuk productiever geworden.”