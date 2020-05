Lopen we volgend jaar met deze coronaproof-outfit op de festivals rond? (video)

Een Amerikaans bedrijf wil dat we, ondanks het coronavirus, zonder zorgen terug kunnen genieten van feestjes en festivals. Het bedrijf Production Club ontwierp daarom een speciaal pak dat ons moet beschermen tegen COVID-19.

Het pak kreeg de naam ‘Micrashell’ en ziet er behoorlijk futuristisch uit. Je draagt het over je hoofd, bovenlichaam en handen waardoor je optimaal beschermd wordt. Het pak beschikt onder andere over een helm, een luchtfilter, sensoren, een camera en ruimte om je smartphone in op te bergen en op te laden. De ontwikkelaars hebben trouwens aan alles gedacht, want ze voorzien zelfs een plekje op het pak om je drankje in te bewaren.

Hoeveel het pak zal kosten en vanaf wanneer het te koop is, is nog niet bekend, maar de ontwikkelaars zijn er zeker van dat dit dé manier is waarop we ons kunnen beschermen op plekken waar social distancing moeilijker is.