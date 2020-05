Bestuurder vergist zich van versnelling: Porsche bengelt boven parking

In Gent heeft de bestuurder van een Porsche Panamera – nieuw zo’n 130.000 waard – een vervelende vergissing begaan. Hij reed vooruit in plaats van achteruit en donderde bijna naar beneden in een ondergrondse parkeergarage. De wagen bleef echter als bij wonder op de rand balanceren.

Een bestuurder van een Porsche Panamera heeft gisteren ongelofelijk veel geluk gehad. De bestuurder vergiste zich ter hoogte van de Ghelamco Arena in Gent van pedaal, waardoor de wagen over een afsluiting reed en bijna in de ondergrondse parking van de Brico Planit donderde.

Kostenplaatje

De wagen balanceerde over de afgrond, maar tot een duik kwam het niet. De bestuurder bleef ongedeerd, maar het kostenplaatje liep wel behoorlijk op. Een deel van de railing ging door de voorruit, op nog geen meter van de chauffeur. Ook de velgen van de dure luxewagen raakten beschadigd. Uiteindelijk moest een takelwagen het voertuig uit die benarde positie halen.