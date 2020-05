Aantal besmettingen daalt opnieuw, 23 coronadoden

In de afgelopen 24 uur werden 198 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er een heel stuk minder dan de afgelopen dagen, zo blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano.

De afgelopen dagen zagen we een relatief hoog aantal nieuwe besmettingen. Zaterdag werden 299 besmettingen gerapporteerd, zondag 282 en maandag 250. Vandaag (dus in de afgelopen 24 uur) ligt dat aantal op 198 nieuwe gevallen. Dat brengt het totaal aantal besmettingen in ons land op 57.455.

Jammer genoeg zijn er ook 23 nieuwe sterfgevallen te betreuren, 16 in de ziekenhuizen en 7 in de woonzorgcentra. De totale dodentol bedraagt nu 9.334.

Gisteren werden tevens 39 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. 23 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. In het totaal liggen 1.302 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 249 op intensieve zorgen.