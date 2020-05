IN BEELD. Eerste studenten leggen examens af in Flanders Expo in Gent

Studenten van Hogeschool Gent zijn in een grote beurshal van 10.000m² van Flanders Expo met hun examens begonnen. Vanaf vandaag tot eind juni zullen de hogeschoolstudenten op Flanders Expo 20.000 examens afleggen en de universiteitsstudenten 87.000 examens. De studenten van UGent beginnen er in juni aan.

De hele dag door zijn er zwoegende studenten aan de slag in Flanders Expo. De eerste zijn eraan begonnen om 9 uur, de tweede shift begint om 13.30 uur en de laatste om 18 uur. Tussen de shifts door ontsmet een gespecialiseerde firma de tafels en stoelen. In totaal leggen er 1.000 studenten een examen af op deze eerste examendag. Nu is er nog maar één hal in gebruik genomen, vanaf juni bezetten de studenten vier hallen.

Geen online alternatief

Victoria Paluka, die aan haar examen chemie begint, bekijkt de enorme expohal: “Het is zeer groot, ik ben een beetje onder de indruk, maar in de grond verandert dat niks aan het examen afleggen. Je hebt je kopij en je begint eraan zoals anders.” Hogeschool Gent organiseert op Flanders Expo enkel die examens waarvoor geen online alternatief kon bedacht worden. Paluka begrijpt waarom ze haar examen fysiek moest komen afleggen: “We moeten molecules tekenen en zo, dat gaat niet online.”

Mensenstromen organiseren

Diensthoofd Communicatie van Hogeschool Gent, Maaike Teirlinck, legt uit waarom er geen enkel examen plaatsvindt op de campus van de HOGENT, maar alle niet-online examens in Flanders Expo plaatsvinden: “Het is niet alleen belangrijk om studenten ruimte te geven tijdens het examen, maar we moesten ook de mensenstromen zo organiseren dat de afstandsregels gegarandeerd werden. Dat kon niet op onze campussen, maar hier op Flanders Expo kunnen we door gescheiden looprichtingen de studenten wel veilig naar de juiste inkomhal brengen.”Dat gebeurde via elf verschillende ingangen.

Naast Hogeschool Gent en UGent gaan ook Universiteit Antwerpen, de federale politie en het Agentschap Natuur en Bos gebruikmaken van de expohallen van eigenaar Easyfairs in Antwerpen, Gent en Namen, goed voor in totaal 125.000 examens.