VIDEO. Ontroerend! Chinese man na 32 jaar terug herenigd met zijn ouders na ontvoering

Een Chinese man heeft zijn ouders na 32 jaar terug in de armen kunnen sluiten. Mao Yin werd in 1988 op tweejarige leeftijd ontvoerd en werd nooit meer teruggevonden. Tot nu.

Mao Yin was in 1988 met zijn vader, Mao Zhenjing, onderweg naar huis, toen ze voor een drankje stopten bij een hotel. Op het moment dat zijn papa wat water ging halen, werd de peuter door onbekenden ontvoerd. Ondanks de moeilijke zoektocht – moeder Li Jingzhi gaf haar job op, deelde meer dan 100.000 flyers uit en verscheen zelfs in X-Factor om hulp te vragen – gaven zijn ouders nooit op.

DNA-onderzoek

Na 32 jaar zoeken, kregen ze in april een verlossend telefoontje. De politie had een tip binnengekregen over een koppel dat eind jaren 80 een peuter had geadopteerd. Uit DNA-onderzoek bleek dat het om Mao ging, die nu door het leven gaat als Gu Ningning. De politie laat weten dat Mao als peuter verkocht zou zijn voor 850 dollar aan het kinderloze koppel. De herenigde gezinsleden willen nu zoveel mogelijk tijd met elkaar doorbrengen. Bekijk hieronder hoe Mao in de armen vliegt van zijn ouders: