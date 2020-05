‘Thuis’ komt met de podcast ‘Ik, Karin’ op de proppen

“Op dit begrip en medeleven van onze kijkers wilden we dieper ingaan”, verduidelijkt ‘Thuis’-hoofdschrijver Stef Wouters. “We geven in deze audio-fictiereeks een unieke kijk in de ziel van een straffe vrouw – waarom is Karin wie ze is? Dat doen we in een moderne podcast waarbij we in het hoofd kruipen van de personages en de sluier oplichten van Karins leven.”

“De zomer wat draaglijk maken”

“Ik vind het super dat ik via deze audio-fictie weer in de huid kan kruipen van Karin, want ik heb haar de voorbije weken serieus gemist!”, vertelt Gürbüz dan weer. “Hopelijk vinden de kijkers het fijn dat ze via ‘Ik, Karin’ toch van ‘Thuis’ kunnen blijven genieten nu het 25ste seizoen jammer genoeg vroeger moest stoppen. We hopen dat we zo het wachten tot na de zomer toch wat draaglijker kunnen maken.”

De audio-fictie ‘Ik, Karin’ hoor je vanaf 25 mei elke weekdag bij ‘De Madammen’ op Radio 2 en vind je meteen daarna in de Radio 2-app.