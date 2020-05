Dit zijn de tien goedkoopste gemeentes in ons land

Men zegt al eens dat de gemiddelde Belg geboren wordt met een baksteen in de maag. Meer specifiek betekent dit dat we met z’n allen graag in het bezit willen zijn van een eigen woning, bij voorkeur een groot huis met dito tuin. Maar hoe duur is zo’n huis? Zimmo berekende de goedkoopste gemeenten om een woning te kopen in België.

Dat wonen gemiddeld gezien goedkoper is in Wallonië, is niet echt een verrassing maar opvallend is toch dat het gros van de goedkoopste gemeentes in Henegouwen ligt. Henegouwen is dan ook de goedkoopste provincie van België.

De gemiddelde prijzen werden berekend op basis van alle vraagprijzen voor woningen en appartementen die op Zimmo hebben gestaan in de periode tussen 1 januari 2019 en 14 mei 2020.

1. Colfontaine

De goedkoopste gemeente van ons land is gelegen tegen de Franse grens, in de provincie Henegouwen: Colfontaine, een gemeente uit de oude mijnstreek Borinage. Een woning daar kostte gemiddeld 125.834 euro.

2. Froidchapelle

Ook tegen de Franse grens, in de natuurrijke laars van Henegouwen vind je de zilveren medaille: Froidchapelle. Voor het gemiddelde van 132.198 euro kan je er een nieuwe woonst aanschaffen.

3. Quaregnon

De top drie wordt vervolledigd door Quaregnon, niet toevallig een buurgemeente van Colfontaine. De regio staat er bekend om zijn relatief lage vastgoedprijzen en dat was ook duidelijk op Zimmo. De gemiddelde vraagprijs de voorbije zeventien maanden bedroeg 133.798 euro.

4. Hastière

We rijden door naar de idyllische gemeente Hastière, waar je voor slechts 134.626 euro een woning kan kopen aan de oevers van de Maas.

5. Viroinval

In 2018 stak Viroinval alle andere gemeenten de loef af wat een gemiddelde vraagprijs van 118.813 euro. Ook in het zuiden van ons land gingen de vraagprijzen gevoelig omhoog. Voor een woning in Viroinval betaalde je het voorbije jaar 145.759 euro.

6. Erquelinnes

De kleine en fijne gemeente Erquelinnes valt nét uit de top 5, ondanks alle pracht en praal dat de gemeente herbergt. Op een boogscheut van de Franse grens tel je voor een woning er zo’n 148.549 euro neer.

7. Farciennes

In een iets minder groene omgeving dan bovenstaande gemeentes bevindt zich Farciennes, op een boogscheut van industriestad Charleroi. Vlakbij de stad tel je zo’n 152.683 euro neer.

8. Boussu

In het normaal altijd rustige dorpje spoelen jaarlijks meer dan honderdduizend festivalgangers aan voor het plaatselijke festival in het naburige dorpje Dour. In plaats van je tentje op te gooien, kan je er een huis kopen! Een woning in Boussu kost gemiddeld 155.155 euro.

9. Frameries

Eveneens aan de grens met onze zuiderburen en in de regio van Boussu, Quaregnon en en Colfontaine komen we aan in Frameries. Hier is het iets duurder dan de buurgemeentes, maar met 155.219 euro is de gemiddelde vraagprijs nog steeds aan de lage kant.

10. Saint-Nicolas

Tot slot eindigen we de top 10 in de provincie Luik, opnieuw niet geheel verrassend in Wallonië. In de schaduw van provinciehoofdstad Luik bevindt zich het zeer gegeerde Saint-Nicolas. Heel wat pendelaars of mensen die eerder het groen zoeken in plaats van de drukke stad, zoeken hier hun heil. Voor 156.094 euro vinden ze hier ook voortaan hun thuis.

Wat met Vlaanderen?

Het zuidelijke gedeelte van België siert de gehele top 10, maar wat zijn dan de goedkoopste Vlaamse gemeenten van ons land? Wel, de eerste Vlaamse gemeente vinden we pas terug op de 51e plaats. Die eer is weggelegd voor de West-Vlaamse faciliteitengemeente Mesen. Voor een woning tel je daar zo’n 202.351 euro neer.

De zilveren medaille is voor een gemeente een kwartiertje rijden oostelijker, Wervik. Hier moet je gemiddeld 209.116 euro ophoesten. Brons is voor kustgemeente Middelkerke met 213.211 euro. De Limburgse gemeente Leopoldsburg en kustgemeente De Panne sluiten de top 5 af met respectievelijk 229.100 euro en 239.643 euro.