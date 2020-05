“Extreem gunstige” evolutie: 28 doden, 43 nieuwe opnames

De cijfers evolueren “extreem gunstig”, zo werd bekendgemaakt tijdens de dagelijkse update over het coronavirus. Alle trends blijven dalend, tot wel 8% per dag.

Gisteren werden 43 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 17 minder dan de dag voordien. 27 mensen mochten de Belgische ziekenhuizen verlaten. Er liggen momenteel 1.614 patiënten in het ziekenhuis, onder wie 342 op intensieve zorgen liggen en 190 beademd worden. Dat is een daling van 5% per dag.

Ook in het aantal nieuwe besmettingen zien we een duidelijk daling, van 7% per dag. In de afgelopen 24 uur werden 279 nieuwe besmettingen gerapporteerd uit 13.860 tests. In het totaal werden 55.559 Belgen besmet met het longvirus.

Jammer genoeg stierven gisteren 28 mensen aan het coronavirus, 16 personen in het ziekenhuis en 12 in een woonzorgcentrum. Dat zijn er 20 minder dan de dag voordien en ook deze trend is dalend: -8% per dag. De totale dodentol bedraagt nu 9.080.