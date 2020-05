Deze kunstenaars vertalen je mooiste foto naar een prachtige illustratie

Meer thuis zitten betekent voor velen dat ze meer belang hechten aan hun interieur. De kans is dus groot dan ook jij de afgelopen tijd je hele inrichting hebt omgegooid. Wat verandering van tijd tot tijd is nu eenmaal wel zo aangenaam. Ben je nog op zoek naar een leuk, persoonlijk item als kers op de taart? Dan is Atelier Figures wellicht jouw redder in nood.

Niet iedereen is fan van foto’s in huis. Tenzij er goed is over nagedacht, kan je interieur plots gaan lijken op dat van een tienerkamer. Of het ziet er gewoon erg kitscherig uit – iets waar niet iedereen fan van is. Toch is het wel zo leuk om een persoonlijke touch te voorzien in je woonst. Helaas zijn we niet allemaal gezegend met creatief tekentalent en een familieportret schilderen behoort voor de meesten onder ons dan ook niet tot de mogelijkheden.

Persoonlijk tot en met

Wil je een creatieve zwaai geven aan je foto’s zonder je creatiefste zelve naar boven te moeten halen, dan is het Franse Atelier Figures de perfecte oplossing. Het koppel achter het bedrijf heeft een passie voor reizen, kunst en architectuur en ze besloten om van hun passie hun job te maken. Aan de hand van jouw favoriete foto maken zij een volledig gepersonaliseerd kunstwerk dat wij met plezier in onze woonkamer zouden hangen. En in tegenstelling tot wat je misschien zou denken, zijn de prijzen ook nog eens erg toegankelijk: je betaalt 40 tot 80 euro voor je kunstwerkje, afhankelijk van hoeveel personen erop staan en wat de achtergrond is. In ruil daarvoor krijg je een print in A4-formaat opgestuurd en krijg je ook nog eens een digitale versie in je mailbox. Om te bestellen kan je terecht op de Etsy-pagina van het koppel. Nadat je je bestelling hebt geplaatst, dien je jouw foto naar keuze op te sturen [email protected]

Tipje: tijdens de quarantaine is dit trouwens ook het ideale cadeau voor je beste vriend(in), je lief of een familielid.