82 nieuwe doden, heel wat mensen mogen ziekenhuis verlaten

Gisteren mochten maar liefst 205 mensen de Belgische ziekenhuizen verlaten. Er werden tevens 70 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano.

In de afgelopen 24 uur werden 70 patiënten met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er meer dan gisteren (43), maar de dalende trend zet zich door en bedraagt nu 8% per dag. Op intensieve zorgen liggen 420 mensen (-45), onder wie 263 beademd worden. In het totaal liggen er 2.014 mensen in het ziekenhuis.

Dalend aantal sterfgevallen

Jammer genoeg stierven gisteren 82 mensen aan het longvirus. Dat zijn er 17 meer dan de dag voordien, maar ook hier zien we nog steeds een dalende trend (-4% per dag). De totale dodentol ligt nu op 8.843.

Tevens werden er 202 nieuwe besmettingen vastgesteld uit 9.706 testen. In het totaal raakten 53.981 in ons land besmet met het coronavirus.