Welke wijn drink je als je aan het diëten bent? 

Afvallen en wijn drinken? Dat is geen al te beste combinatie. Maar als je af en toe een wijntje uit je wijnkast wilt drinken maak dan een goede keuze. Er zit namelijk veel verschil tussen wijnen als het gaat om het aantal calorieën. Soms zitten er 100 calorieën in een glas, maar dat kan variëren tot 300 calorieën per glas.

Bubbeltjeswijn oftewel mousserende wijnen

In een mousserende wijn zit ongeveer 90 tot 130 calorieën per glas. Wanneer je kiest voor een droge variant zoals Brut, Brut Nature of Extra Brut bevat de wijn zo min mogelijk suiker.

Lichte witte wijn

Neem je het liefst witte wijn mee in je Tommy Hilfiger tas in de supermarkt? Kies dan witte wijn uit de wat koudere wijnstreken zoals bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Italië. In deze wijnen zitten de minste calorieën. Dat komt omdat de druiven niet zo rijp worden als in Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en Australië. Daar is het veel warmer. De rijpheid bepaalt het suikergehalte. Witte wijnen die het meest geschikt zijn: Sauvignon blanc, Riesling en Grigio. Dit zijn lichte wijnen.

Geen volle rode wijn

Witte wijnen zijn calorie armer dan rode wijnen, maar kan jij een rood wijntje niet afslaan, dan moet je je keuze beperken tot de lichtere varianten. Dat zijn onder andere pinot noir, barbera of gamay. Deze wijnen bevatten minder alcohol en suiker. Cabernet sauvignon en zinfandel zijn volle wijnen die je beter kan laten staan. Ze bevatten vrij veel calorieën.

Rosé uit de Provence

Ben jij iemand die graag rosé drinkt? Check welke soort je kiest en ga wederom voor een droge variant. De zoete soorten bevatten meestal nogal wat toegevoegde suikers. Staat er ‘blush’ op de fles? Niet doen, want wijnen zijn sowieso erg zoet. Ga voor soorten uit de Provence, die zijn meestal droog en bevatten weinig suiker.

Af en toe

Een wijntje drinken terwijl je aan het diëten bent kan best. Die mooie wijnkoelkast hoef je dus niet bij voorbaat af te slaan. Ga voor de lichtere wijnen en drink uiteraard niet te vaak wijn wanneer je bezig bent met afvallen.