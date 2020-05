UPDATE. Minister Demir werkt aan plan om toeristen in Vlaanderen te spreiden

Een aantal ziekenhuizen aan de kust zijn ongerust dat ze de capaciteit niet aankunnen als het toerisme in Vlaanderen na de coronacrisis opnieuw op gang komt. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir begrijpt die bezorgdheid. Dat zei ze vandaag aan VTM NIEUWS.

De minister heeft een spreidingsplan voor als de Vlamingen deze zomer niet naar het buitenland op reis kunnen en mogelijk in eigen land blijven. “We kunnen twee dingen doen: treuren dat we niet naar het buitenland kunnen, of we kunnen ons eigen Vlaanderen opnieuw ontdekken. Ik geloof in het tweede. Vlaanderen heeft veel troeven: kust, kunst, bierbrouwerijen.”

Druktebarometer

Demir daagt iedereen uit om Vlaamse parels te herontdekken en gaat een “Ontdek Vlaanderen”-platform uitrollen, met daarbij een druktebarometer zodat mensen kunnen zien waar en wanneer het druk is.

“Als het druk is aan de kust kunnen mensen bijvoorbeeld naar de provincie Limburg gaan of een citytrip boeken. We willen veiligheid combineren met een zomers gevoel. De sector is zeker goed voorbereid. We gaan alles op alles zetten zodat alles veilig kan verlopen en zodat er ook genoeg capaciteit is op campings, in B&B’s en dies meer. Er zullen veel opties zijn”, aldus Demir.