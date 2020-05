Deze makkelijke groenten kan je zaaien in mei

De lente is het perfecte moment om de handen uit de mouwen te steken in de tuin. De natuur ontwaakt uit haar winterslaap, het zonnetje schijnt volop en eindelijk kan je weer aan de slag. Zeker nu thuisblijven het nieuwe normaal is, vormt de (moes)tuin een leuke afleiding. Dat je in je eigen voedselnood voorziet, is extra leuk meegenomen.

Zeker voor beginnende tuiniers is het bijhouden van een moestuin echter geen lachertje. Er zijn nu eenmaal duizend-en-een dingen waaraan je moet denken en de natuur gaat gewoon door, of je al het werk nu kan bijhouden of niet. Om het voor jou een beetje makkelijker te maken, stelden wij alvast een lijstje op van de groenten die je deze maand in volle grond kan zaaien. Wil je straks een mooie oogst binnenhalen, dan is timing namelijk erg belangrijk. Onderstaande groenten zijn bovendien ook nog eens erg makkelijk in onderhoud – het is haast onmogelijk om deze planten om zeep te helpen. Lukt dat je toch, dan hebben jouw niet-zo-groene vingers een nieuw hoogtepunt bereikt.

Tien groenten om te zaaien in volle grond in mei