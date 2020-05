De eerste Gentse voedselbank voor dieren opent de deuren

Gent opent op zaterdag 9 mei de deuren van haar eerste voedselbank voor dieren. Wie financiële moeilijkheden heeft, kan hier terecht om eten te krijgen voor zijn of haar huisdier. Het initiatief komt van de vzw Hugs with Tails.

Sinds de coronacrisis komen alsmaar meer mensen in onzekere situaties terecht, wat ook gevolgen kan hebben voor hun huisdieren. Daarom opent vzw Hugs with Tails morgen de eerste dierenvoedselbank van Gent. Vanaf 9 mei kunnen personen in een kwetsbare positie daar terecht om eten voor hun dieren op te halen.

Baasjes en dieren samenhouden

De organisatie Hugs with Tails ontstond een jaar geleden met als doel het welzijn van honden te ondersteunen. Het afgelopen jaar zetten de dierenvrienden een aantal projecten op poten waaronder hondenadoptie-evenementen en herplaatsingen. Nu verwelkomt Gent dankzij hen ook de eerste voedselbank voor dieren. “Het is iets vroeger dan gepland”, vertelt oprichtster Mieke Van Camp aan HLN en op Radio 2. “We zagen dat er veel behoefte aan was, en dus hebben we besloten om niet langer te wachten.” Van Camp zegt via berichten op Facebook te zien hoe schrijnend de situatie van sommige mensen is. “Uiteraard kopen mensen eerst eten voor het gezin en dan pas voor hun huisdier. Ik ben blij dat we hen nu kunnen helpen. Op deze manier kunnen baasjes en hun dieren samenblijven.”

Donaties

Hoe werkt de voedselbank precies? “Mensen met een klein inkomen die één of meerdere huisdieren hebben, kunnen wekelijks een passende hoeveelheid voeding komen ophalen. Een voedselpakket bestaat uit een pot droog- of natvoer en snoepjes als die beschikbaar zijn”, legt Van Camp uit. Al het eten komt van donaties die eerlijk worden verdeeld over de honden en katten waar de organisatie mee zorg voor draagt. “Wij hebben donaties gekregen van voedselfabrikanten en dierenzaken. Meer eten is altijd welkom. Dus wie ons wil helpen, mag altijd iets laten weten.”