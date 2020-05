Tom Cruise gaat film draaien in de ruimte

De Amerikaanse acteur Tom Cruise gaat een film draaien aan boord van het Internationaal Ruimtestation ISS. Veel details zijn er helaas nog niet vrijgegeven.

De topman van NASA, Jim Bridenstine, maakte het nieuws via Twitter bekend. “We hebben populaire media nodig om een nieuwe generatie ingenieurs en wetenschappers te inspireren om de ambitieuze plannen van NASA werkelijkheid te doen worden”, liet hij weten.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020