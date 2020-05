VS trainen honden om coronavirus op te sporen

In ons land zullen menselijke speurders binnenkort onderzoeken hoeveel mensen besmet zijn met het coronavirus, maar in de Verenigde Staten laten ze die taak liever aan honden over. De universiteit voor Diergeneeskunde van Pennsylvania wil de dieren trainen om het virus te kunnen ruiken.

Om de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen wil de universiteit van Pennsylvania honden inzetten. Zij zouden via geur moeten herkennen wie al dan niet besmet is met het virus. De universiteit voor Diergeneeskunde zette de afgelopen weken al een testprogramma op poten.

Honden ruiken het gevaar

In het testprogramma worden acht honden drie weken lang getraind om het coronavirus op te sporen via de geur in urine- en speekselmonsters. Volgens professor Cynthia Otto zouden honden al langer de gave bezitten om gevaarlijke aandoeningen te kunnen ruiken. “Geurhonden kunnen een lage concentratie vluchtige organische stoffen ontdekken. Die stoffen worden onder andere gelinkt met bacteriële infecties, nasale tumors en eierstokkanker. Ze kunnen aanwezig zijn in het menselijk bloed, speeksel, urine en de adem.”

Niet enkel in de VS

Het is niet de eerste studie die wil testen of honden het coronavirus kunnen opsporen via geur. Ook in het Verenigd Koninkrijk startte de universiteit van Durham de afgelopen maand een onderzoek in samenwerking met de Londense onderzoeksuniversiteit voor Hygiëne en Tropische Geneeskunde en de Britse liefdadigheidsorganisatie voor Medische Speurhonden. Daar worden zes honden getraind. “Een hond ruikt een halve seconde aan een persoon om te weten of er een test nodig is. Zo weten we ook meteen of die in quarantaine moet om verdere verspreiding tegen te gaan”, zegt Claire Guest, oprichtster van de Medische Speurhondenorganisatie. Het gebruik van honden zou een snelle en effectieve manier zijn om besmette mensen zonder symptomen te vinden. Bovendien worden op die manier geen tests verspild en blijft de privacy van de bevolking beschermd.