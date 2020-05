Twintiger die geen mondmasker wou dragen opgepakt in Leuven

In Leuven is maandag een man opgepakt die weigerde een mondmasker te dragen in het station van Leuven en weerspannig werd naar de agenten die hem daarop aanspraken. De man werd ter beschikking gesteld van het parket, dat besloot hem rechtstreeks te dagvaarden.

De man hield zich rond 15.50 uur op aan de bushaltes op het Martelarenplein en droeg geen mondmasker. Toen een politiepatrouille hem erop wees dat een mondmasker verplicht was in het kader van de maatregelen tegen Covid-19, zei de man dat hij geen mondmasker had en weigerde zich te identificeren.

Elleboogstoot

De agenten wilden hem daarop verder controleren maar de man verzette zich hevig en deelde onder meer een elleboogstoot uit aan de agenten. Die moesten pepperspray gebruiken en versterking vragen om hem onder controle te krijgen, en liepen bij de interventie lichte verwondingen op.

De 21-jarige man werd ter beschikking gesteld van het parket en werd onmiddellijk gedagvaard voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan agenten, weerspannigheid en het niet-naleven van Covid 19-maatregelen.