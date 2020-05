Zo stop je de drang om online te shoppen

Sinds de winkelstraten hun lichten doofden, shoppen we massaal in de digitale etalages. Bpost spreekt zelfs van een grotere pakjesdrukte dan tijdens het eindejaar. Schuim ook jij de webwinkels af naar nieuwe outfits en hebbedingetjes om enkele dagen later al spijt of de drang naar een nieuwe aankoop te voelen? Ontdek hier hoe je die impuls om te shoppen kan bedwingen.

Shoppen is de makkelijkste manier om ons van thuis uit te vermaken. Eenmaal je iets op het oog hebt, beeld je je in hoe het product je leven mooier zou maken. Daarna kan je uitkijken naar het bezorgmoment en eenmaal je het pakketje in ontvangst neemt, komt het hoogtepunt: het scheuren van de verpakking. Dat plezier is echter van korte duur, dus grijp je snel naar je laptop om opnieuw te verdwalen in het eindeloze aanbod aan koopjes. Hoe stop je die ketting aan onlineaankopen? Enkele simpele tips op een rijtje:

1. Hou je saldo laag

Doordat op restaurant gaan en andere uitstapjes geen optie zijn, blijft er meer geld op je rekening staan en krijg je de illusie dat je wel wat kan uitgeven aan nieuwe kleren. Stort het bedrag dat je normaal gezien aan extraatjes zou uitgeven op je spaarrekening, zodat je het niet binnen handbereik hebt. Het slimste is om een spaarrekening bij een andere bank te hebben, zodat ook een overschrijving langer duurt.

2. Maak een plan

Doe zoals bij een uitstap naar de supermarkt: maak een lijstje van wat je echt wil of nodig hebt vooraleer je naar de webwinkels surft. Zo weet je welke sites, categorieën en filters aan te klikken zonder verloren te lopen in het enorme aanbod aan producten en plots een overvolle winkelmand af te rekenen.

3. Ga voor duidelijkheid

Kies voor websites die je een duidelijke afbeelding en uitgebreide productomschrijving geven. Zo weet je zeker hoe je aankoop eruit zal zien en sta je niet voor teleurstellende verrassingen bij de bezorging. Pas ook op met maten van bijvoorbeeld schoenen of bh’s: die kunnen heel wat variëren volgens het merk. Als je het er toch op wil wagen, ga dan voor winkels waar je zeker bent van de juiste maten door vorige aankopen.

4. Denk na waarom je iets koopt

Het is altijd een goed idee om een kijkje te nemen in je kasten: bezit je al iets gelijkaardigs, waar zal de aankoop bij passen? Denk ook na hoe je het product zal gebruiken en hoe je laatste aankoop je deed voelen.

5. Stel de aankoop uit

Iets op het oog? Stel het afrekenen dan nog even uit. Om een weloverwogen beslissing te maken over een uitgave is het aangeraden om exact 72 uur te laten tussen het willen kopen (de stimulus) en het daadwerkelijke betalen (de respons). Zo koop je enkel wat je echt wil of nodig hebt.

6. Zorg voor lang plezier

Als je de drang echt niet kan tegenhouden, koop dan tenminste iets waar je lang en actief plezier aan zal hebben. Een nieuwe vaas is leuk voor even, maar kan je sneller terug naar je computer of smartphone brengen voor een volgende aankoop. Een puzzel of boek kunnen je langer door een periode van verveling helpen.