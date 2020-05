VIDEO. Julie Vermeire werd vroeger gepest: “Heb er echt van afgezien”

De dochter van Jacques Vermeire, Julie, werd vroeger gepest omdat haar vader een bekende Vlaming is. In haar jonge jaren was dat moeilijk voor haar.

Julie Vermeire was vanavond te gast in ‘Gert Late Night’. Daarin had ze het onder meer over pesterijen. De 21-jarige influencer vond het langs de ene kant fijn dat haar vader een bekendheid is, maar langs de andere kant kwam er ook commentaar op en werd ze er zelfs mee gepest. “Enerzijds kon ik heel veel meemaken. Ik ging mee naar sets en kwam mensen tegen die andere mensen niet konden zien. Anderzijds had het ook heel veel vooroordelen, vooral op school. Sommige mensen waren daar positief over, maar ik werd er in de lagere school ook mee gepest. Ze zeiden dan dingen zoals: ‘Het is niet omdat uw vader Jacques Vermeire is dat je hier binnen mag’, en ‘Jij hebt toch veel geld, hé’. Dan denk ik: ‘Maar allez!’. Dat vond ik niet leuk. Ik heb daar wel echt van afgezien”, vertelt ze.

Hechte band

“Mijn papa vond dat erg, maar hij kon er niets aan doen. Wij hebben al van kleins af aan een heel hechte band en die is alleen maar sterker geworden met de jaren”, besluit ze.

‘Gert Late Night’ is elke weekdag te bekijken om 21.35u op VIER.