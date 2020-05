Mensen die in zelfisolatie moeten, krijgen voortaan ‘quarantaineattest’ van huisarts

Huisartsen zullen vanaf deze week een ‘quarantaineattest’ kunnen uitreiken voor werknemers die in zelfisolatie moeten omdat ze besmet zijn met COVID-19 of contact hebben gehad met een coronapatiënt. Er zijn nu voldoende testkits voorhanden om iedereen met symptomen te testen op het coronavirus.

Vanaf vandaag/maandag kunnen huisartsen en triagecentra in principe iedereen met symptomen van een virale infectie testen op Covid-19. Dat laat het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) weten na overleg met de bevoegde gemeenschaps- en gewestministers in de interministeriële conferentie Volksgezondheid. Tot nog toe waren testen voorbehouden voor zorgpersoneel en voor mensen in een residentiële instelling zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra of voorzieningen voor personen met een handicap.

Contacten doorgeven aan huisarts

Dat testen gaat gepaard met een poging om de recente contacten van besmette patiënten zoveel mogelijk in kaart te brengen en ook die mensen in zelfisolatie te plaatsen. De callcenters die daarvoor zullen instaan zullen “vanaf de tweede helft van deze week” mensen contacteren, maar artsen kunnen de patiënten bij wie ze een test afnemen nu al vragen om een lijst in te vullen met vragen over hun persoonlijke contacten van de voorbije dagen, onder meer over de duur van die ontmoetingen en de afstand tot de andere persoon. Huisartsen kunnen dan voor de mensen die bijvoorbeeld onder hetzelfde dak wonen als een besmette patiënt een ‘quarantaineattest’ uitreiken, ook als die geen symptomen vertonen. Die mensen moeten in zelfisolatie en kunnen dus enkel telewerken.

Het attest zal ook van toepassing zijn voor werknemers die besmet zijn met Covid-19 en arbeidsongeschikt zijn, en voor werknemers die positief testen maar wel kunnen werken, zij het enkel van thuis uit. Het uniforme medische getuigschrift geldt voor alle ondernemingen en sociale statuten en zal deze week in de softwarepakketten van de huisartsen geïntegreerd worden, aldus het kabinet-De Block.

Attesten van callcenters

Ook de callcenters zullen “in strikt omschreven gevallen” een quarantaineattest kunnen overmaken, maar dan wel enkel onder de verantwoordelijkheid van een gezondheidsinspecteur. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kondigde in De Zevende Dag aan dat een honderdtal Vlaamse ambtenaren klaarstaat om deze week te proefdraaien. Tegen 11 mei, de dag waarop de winkels ten vroegste weer open zouden kunnen, zou het systeem op punt moeten staan.