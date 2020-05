BIZAR. Dit zijn de vier ergste seksscenes uit films

Om je eens goed te doen lachen (of fronsen) of om je beter te doen voelen over je eventueel niet-bestaand seksleven, maakte The Independent een lijstje van slechte seksscenes uit films. Wij selecteerden de vier taferelen die je meteen de kamer zouden doen verlaten.

Van verrassende sekspartners tot bloederige lakens: dit zijn de vier ergste seksscenes uit films.

Howard the Duck (1986)

“Seks met een dier is sowieso best moeilijk om sexy te maken”, aldus The Independent. Iets wat de (getraumatiseerde) kijkers van deze film wellicht zullen bevestigen.

Bad Teacher (2011)

“Moeilijk om te zeggen wat het ergste is aan deze scene: het gezicht dat Justin Timberlake trekt bij de climax of zijn natte jeans?” Oordeel vooral zelf!

Watchmen (2009)

“De scene waarin Malin Akerman haar latex pak openritst werd door de jaren heen al uitgebreid belachelijk gemaakt.” Volgens The Independent is dat helemaal terecht.

Gone Girl (2014)

Een verschrikkelijke scene. “Niet omdat het slecht geacteerd is”, zegt The Independent, “maar wel omdat je nog tijdens de seks een waar bloedbad moet aanschouwen.” Prettig is anders.