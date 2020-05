GETEST. De hervulbare shampoo en bodywash van Cîme

Ook geschikt voor groentjes… of niet? Met die vraag in het achterhoofd reviewen we elke week een ander ecologisch product. We kijken naar de feiten én naar de werking. Hoe duurzaam is het product echt? Doet het wat het belooft? En is het überhaupt fijn in gebruik? Deze week nemen we de hervulbare Nuts About You-lijn van Cîme onder de loep.

Het Belgische bedrijf Cîme is al jarenlang een publiekslieveling bij zij die belang hechten aan duurzame skincare. Alle actieve bestanddelen die het merk gebruikt, zijn afkomstig van planten uit de Himalaya. Die zijn bovendien duurzaam en biologisch geteeld met respect voor zowel de natuur als de boeren. Verder worden alle productverpakkingen gemaakt van recycleerbare materialen en probeert Cîme om binnen afzienbare tijd alleen nog gerecycleerde en plantaardige materialen te gebruiken.

Nuts About You

Zoals gezegd nemen we in dit artikel de Nuts About You-lijn van Cîme onder de loep en dat is niet zonder reden. Het is namelijk de eerste productlijn van het merk die je in verschillende refill-stations, verdeeld over heel België, kan hervullen. Volgens een onderzoek van het merk zouden we gemiddeld namelijk vier flessen shampoo en vier flessen bodywash per persoon per jaar verbruiken. Door de hervulbare verpakking wordt er dus heel wat plastic bespaard. Voor een lijst van de hervulstations kan je hier terecht.

Concreet bestaat Nuts About You uit drie verschillende producten: een shampoo, een conditioner en een bodywash. De shampoo en de conditioner richten zich op het creëren van een volumineuze coupe en doen daarvoor een beroep op verschillende ingrediënten. De shampoo bevat zeepnoten uit de Himalaya, groene thee, erwtenpeptiden en rode bietenextract. De conditioner bevat dan weer chiuri boter uit de Himalaya, dhatelo-olie en erwtenpeptiden. De bodywash ten slotte bestaat uit zeepnoten en groene mandarijn met cederhout. Uiteraard is dat niet de volledige ingrediëntenlijst, maar het zijn wel de belangrijkste actieve bestanddelen. Goed om weten is ook dat de producten volledig dierproefvrij zijn.

Onder de douche

Een review is uiteraard niet compleet vooraleer de producten aan een grondige test zijn onderworpen. Samen met de drie handige pompflesjes en in mijn meest kritische bui stapte ik dan ook onder de douche, want wat moet een mens anders tijdens de quarantaine.

De shampoo is als eerste aan de beurt. Meteen wanneer ik wat van het product uit de fles pomp, merk ik al dat die heel wat dikker en stroever is dan de shampoos die ik gewend ben. En dat merk je ook wanneer je hem aanbrengt op je haar. Ik had alleszins meer product nodig dan gebruikelijk en het goedje schuimde ook minder dan de gemiddelde (natuurlijke) shampoo. Wat extra water aanbrengen terwijl de shampoo al in je haar zit, helpt zeker om die beter te verdelen over je hoofdhuid. Hoewel ik tijdens het wassen twee keer heb gecheckt of ik niet per ongeluk de conditioner had genomen in plaats van de shampoo, moet ik zeggen dat het resultaat er mag wezen. Na het spoelen voelt mijn haar proper en glad aan, maar mijn hoofdhuid is allesbehalve droog. Het is wat wennen, maar de shampoo is alleszins een succes.

Vervolgens is het tijd voor de conditioner. Eerlijk is eerlijk: ik ben niet echt een conditionertypetje en gebruik het misschien twee keer per jaar, maar dat mag de pret niet dempen. Net zoals de shampoo is ook deze rijkelijk dik, hij voelt meer aan als een masker dat je een uur lang moet laten inwerken. Voor een voedend product is dat uiteraard alleen maar positief en ik apprecieer bovendien het feit dat de geur niet te overweldigend is. Zelf heb ik erg fijn haar en de meeste conditioners laten mijn haar dan ook erg verzwaard en vettig achter, maar dat is hier gelukkig niet het geval. Wederom een fijne ervaring!

Ten slotte moet de bodywash eraan geloven. Deze ruikt naar mijn mening wat sterker dan de twee andere producten, maar bij douchegel (of handzeep, want dit product kan je voor beide doeleinden gebruiken) vind ik dat niet zo’n probleem. Opvallend vind ik ook dat de geur erg unisex is: houterig en fris tegelijk. Daar moet je van houden, maar het is wel een leuk extraatje. Verder doet de zeep wat hij moet doen – veel valt er uiteindelijk niet te zeggen over een douchegel.

Het verdict

Al bij al ben ik blij verrast door de producten. De ingrediënten zijn duurzaam en biologisch (al komen ze natuurlijk wel uit de Himalaya, dus lokaal kan je dat niet bepaald noemen), zowel de shampoo als de conditioner als de bodywash werken zoals gehoopt en het feit dat de verpakkingen hebruikbaar zijn, is natuurlijk een mooi en ecologisch extraatje. Een leuke, erg toegankelijke manier om je dagelijks leven iets milieubewuster te maken zonder dat dat veel inspanning vergt.

Cîme heeft een heleboel fysieke verkooppunten én een webshop waar je alle producten kan bestellen. De shampoo kost je 24,90 euro, de conditioner 21 euro en de bodywash 16,90 euro. Als je de lege flesjes meeneemt naar de winkel en ze daar hervult, krijg je 4 euro korting per product.

Tekst Camille Van Puymbroeck