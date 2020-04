BIZAR. Tientallen lijken aangetroffen in wagens in New York

In New York heeft de politie een heel lugubere ontdekking gedaan. Nabij een begrafenisonderneming troffen agenten tientallen lijken aan in verschillende voertuigen. De lichamen waren al in een staat van ontbinding.

Omwonenden hadden de politie verwittigd nadat ze een geur van ontbinding hadden opgemerkt. Volgens lokale media verklaarde het bedrijf, dat zich in Brooklyn bevindt, dat het de voertuigen had gehuurd omdat er geen plaats meer was in het eigen gebouw vanwege de vele doden door het coronavirus. Bovendien was ook de koelruimte van de onderneming uitgevallen.

Onduidelijkheid over aantal gevonden lichamen

Over het aantal lijken bestaat nog onduidelijk: volgens zender CNN zijn tot 60 lichamen aangetroffen in vier voertuigen, ABC spreekt van 100 doden. De lichamen lagen op ijs in lijkzakken. De bedoeling was dat de lichamen uiteindelijk gecremeerd zouden worden. Het is ook niet geweten hoeveel doden daadwerkelijk zijn overleden aan het coronavirus.

Door de crisis mogen begrafenisondernemingen doden in koelwagens plaatsen, dus wat de politie aantrof, is niet zo raar. Maar een van de voertuigen die de begrafenisonderneming had gehuurd, bleek niet gekoeld te zijn. Daardoor begonnen sommige lichamen al snel te ontbinden.