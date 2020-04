Vlaamse verpleegster deelt geniale tip tegen pijnlijke mondmaskers

Een Vlaamse verpleegkundige heeft op Twitter een eenvoudige oplossing gedeeld om de pijn die gepaard gaat bij het langdurig dragen van een mondmasker tegen te gaan.

Heel wat dokters en verpleegkundigen hebben al aangegeven dat het dragen van een mondmasker behoorlijk pijnlijk kan zijn. Zo laat het striemen in het gezicht achter en zorgen de elastiekjes vaak voor pijn aan de oren.

Niet meer rond de oren

Een Vlaamse verpleegster bedacht voor dat laatste probleem een handige oplossing. “Twee uur geleden mijn mondmasker afgedaan. Mijn neus brandt en voelt aan alsof er net iemand een basketbal tegen gegooid heeft. Mijn oren zijn beter vandaag, want ik maakte dit”, schreef ze op Twitter naast een foto waarop ze een elastieken band met een knop aan beide kanten aan de achterkant van haar hoofd had aangebracht. De elastiekjes worden aan die knopen bevestigd in plaats van rond de oren, wat meteen komaf maakt met pijnlijke oren. “Fantastisch idee”, is de algemene teneur in de reacties.