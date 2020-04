DJ Faisal en rapper Glints brengen single uit: Zo beland je in de videoclip

Voormalig StuBru-DJ en ‘De Ideale Wereld’-sidekick Faisal Chatar en de Antwerpse rapper Glints laten morgen het nummer ‘Some Time Alone’ vervroegd los op het publiek. Dat doen ze via een exclusief releasefeest op het online platform Zoom. Door deel te nemen aan het videogebeuren maak je kans om in de clip te verschijnen.

“If you join the Zoom party, SMILE! Your dance moves will be recorded”, waarschuwt het duo op Instagram. Morgenavond om 22 uur kan je ‘Some Time Alone’ als een van de eersten beluisteren tijdens de ‘Zoom release party’. De beelden van het digitale feest zullen gebruikt worden voor een bijpassende clip. Om op de guestlist te komen, kan je het nummer hier ‘presaven’. Het grote publiek zal de debuutsingle van Faisal Chatar op vrijdag kunnen beluisteren.

Slagerscollectief

Jan Maarschalk Lemmens – zoals Glints heet – en Faisal Chatar verschenen in februari al in Knack Focus om de geboorte van hun multidisciplinair collectief ‘Abbatoir Anvers’ aan te kondigen. Naast Lemmens en Chatar telt de groep nog vier vrienden uit de hiphopwereld. Samen laten ze hun creatieve geest de vrije loop in een voormalig halalslachthuis op het Antwerpse Zuid.