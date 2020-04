170 nieuwe doden, maar recorddaling op intensieve zorgen

Gisteren zijn 170 mensen overleden aan het coronavirus. Lichtpuntje: er liggen 79 mensen minder op intensieve zorgen dan de dag voordien.

In de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum werd meegedeeld dat in de afgelopen 24 uur 170 mensen stierven aan de gevolgen van Covid-19, onder wie 69 in het ziekenhuis en 98 in de woonzorgcentra. Dat brengt het totale dodenaantal op 7.501.

Opvallend minder patiënten op intensieve

Tevens werden 174 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging ten opzichte van de afgelopen dagen, maar wellicht heeft dat te maken met het weekendeffect. Volgens viroloog Steven Van Gucht is er geen reden tot paniek omdat we nog ruim onder de 200 nieuwe patiënten blijven. Het goede nieuws is dat 79 mensen minder op intensieve zorgen liggen. Momenteel worden daar nu 797 patiënten behandeld, onder wie 534 (-32) beademd worden. In het totaal liggen er 4.050 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Er werden 525 nieuwe besmettingen geregistreerd uit 6.520 testen. In het totaal werden 47.859 mensen besmet door het longvirus.