IN BEELD. Zo maakt Milaan openbaar vervoer veilig tegen corona

Vanaf 4 mei mogen Italianen weer reizen binnen hun eigen regio. Dat kondigde premier Giuseppe Conte aan tijdens een televisietoespraak. Wel moeten ze doelgericht op pad gaan én een mondmasker dragen. In Milaan gingen medewerkers alvast aan de slag om het openbaar vervoer ‘coronaproof’ te maken.

“Als je van Italië houdt, houd dan je afstand”, waarschuwt premier Conte. Zo kondigde hij aan dat Italië zich voorbereidt op ‘fase twee’ van de coronamaatregelen. Die houdt in dat reizen binnen de eigen regio vanaf 4 mei opnieuw toegelaten is. Italianen moeten daarbij wel een mondmasker dragen en mogen enkel met een specifiek doel op pad. Om ervoor te zorgen dat alles vlot en veilig zal verlopen, ondergingen de openbare vervoersmiddelen van Milaan enkele veranderingen.

Rode bollen

Op de zitplaatsen, in de stationsgangen en aan de bushaltes: overal vind je bordjes die de Italianen moeten herinneren aan de regels om besmetting te voorkomen. De Metropolitana, de metro van Milaan, is veruit het belangrijkste onderdeel van het openbaar vervoer in de Noord-Italiaanse stad. Daarom schilderen medewerkers binnenin de wagons en op de platformen rode bollen die aantonen waar je moet staan om de sociale afstand te bewaren.

En bij ons?

Doordat veel mensen dicht op elkaar staan en dezelfde gladde oppervlaktes aanraken, vormt het openbaar vervoer ook bij ons een risico voor nieuwe besmettingen. Volgens de Nationale Veiligheidsraad zal de geleidelijke afbouw van de lockdown onvermijdelijk leiden tot meer volk in de stations. Daarom is iedereen verplicht om op het openbaar vervoer en in stations de neus en mond te bedekken. Dat kan met een mondmasker, sjaal of bandana. Ook wordt aangeraden om drukte te voorkomen door het spitsuur te vermijden of je met de fiets, auto of te voet te verplaatsen. Zo geef je voorrang aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft.