9-jarige creëert in quarantaine game dat viraal gaat

Opgesloten zitten is geen pretje, en al helemaal als je 9 jaar oud bent. Om wat afleiding te zoeken besloot Lupo, een kind uit Milaan, zelf een ​​videogame te maken om met zijn vrienden te spelen. In het spel dien dien je Covid-19 met een laserstraal te vernietigen

Net als alle inwoners van Lombardije, een noordelijke regio in Italië waar sinds eind februari 13.000 mensen zijn omgekomen, zit Lupo Daturi sinds 8 maart vast in zijn huis, in zijn paviljoen in de buitenwijken van Milaan, samen met zijn ouders.

“Ik moest alle sporten die ik deed stopzetten vanwege het coronavirus. Ik kan niet eens met mijn hond naar de vijver gaan. In plaats van sporten – skiën, zwemmen en karate – moet ik genoegen nemen met de hometrainer”, zegt hij.

Autodidact

Maar de kleine jongen heeft een passie: hij programmeert, een hobby die hij deelt met zijn vader Marco Daturi, een bedrijfsleider.

En binnen een paar dagen, met zijn kennis opgedaan vóór de pandemie en online tutorials, zette hij een netwerkspel op. Het doel? Vernietig de Covid-19 aan boord van het Cerba-20 ruimtevaartuig met laservuur.

Lupo legt uit dat hij met zijn vrienden speelt en dat hij van nu af aan van plan is een project op te zetten om hen sinds hun opsluiting te leren programmeren.

Verzoeken van leraren

“Mijn zoon is zeker geen nerd”, zei zijn moeder, de 44-jarige advocate Francesca Zambonin, “ik ben gelukkig dat hij gepassioneerd is door iets dat hem kan helpen”.

“Het feit dat hij een spel heeft uitgevonden dat viraal is gegaan, maakt me blij omdat het hem motiveert om het nog beter te doen. Hij krijgt ook verzoeken van zijn leraren om iets nuttigs in te plannen, niet alleen spelletjes”, zei zijn vader.