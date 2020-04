Verrassende spullen die je wel en niet mee mag nemen in het vliegtuig

De lijst met spulletjes die je niet mee mag nemen in je handbagage als je het vliegtuig neemt, is zo lang geworden dat de meeste reizigers ‘op hun gevoel en gezond verstand’ vertrouwen. Wat gevaarlijk kan zijn, mag niet mee. Het gebeurt wel eens dat je daarom de deodorant in je handtas moet afgeven aan de douane omdat de inhoud meer is dan 100 ml. Wij hebben de uitgebreide lijst van wat wel en wat niet grondig bestudeerd en enkele opvallende zaken gespot. Wist je dat jouw rolschaatsen gerust mee mogen in de handbagage maar je skateboard niet?

Tolerant voor rokers

Explosieven en ontvlambare stoffen zijn ten strengste verboden maar een aansteker is wel toegelaten. Vreemd, zeker als je weet dat je verplicht bent om de aansteker bij jou te dragen. Hij moet dus in je broekzak en mag niet in de handbagage. Een verklaring daarvoor wordt niet gegeven. Waarschijnlijk willen de vliegtuigmaatschappijen de vele rokers onder hun reizigers niet te hard kwellen. Nochtans is roken in de meeste luchthavens pas weer toegelaten wanneer je het vliegtuig verlaten hebt en je bagage is opgehaald.

Oosterse kruidenolie wel, cannabisolie niet

Kan je in het buitenland niet zonder je oosterse kruiden, ook in vloeibare vorm, dan kan je die zonder problemen meenemen in de handbagage. Dit geldt niet voor alle oliën ook al bedraagt de inhoud minder dan 100 ml. Zo wordt het afgeraden om CBD olie mee te nemen op reis. Hoewel CBD olie legaal is in de meeste landen, kan plaatselijke wetgeving omtrent de cannabinoïde verschillen. Wereldwijd is de industrie nog grotendeels ongereguleerd en dat kan problemen veroorzaken aan de douane.

Strike in het vliegtuig

Veel sportuitrusting is niet toegelaten in de handbagage. Onder andere schaatsen, wandelstokken, golfsticks en skateboards zijn verboden maar met je bowlingbal mag je wel in het vliegtuig. Het is niet de bedoeling dat deze uitgeprobeerd wordt tijdens de vlucht al is de kans op een strike groot. Ook rolschaatsen zijn toegestaan. Daarvan is niet duidelijk of je die mag aantrekken als je even de benen wil strekken.

PlayStation altijd in de buurt

Om de fervente gamers uit hun huis te lokken, laten de vliegtuigmaatschappijen toe dat passagiers een spelconsole meenemen in de handbagage. Niet om te gamen, tenzij je een Nintendo Switch hebt, wel omdat een spelconsole kostbaar is en je die liever kort bij jou hebt. Spelconsoles zijn alleen toegelaten als ze voldoen aan de maximale afmetingen en het gewicht van de handbagage maar dat is bij de nieuwere modellen geen probleem.

Twijfel je of iets wel of niet in de handbagage mag, dan loont het de moeite om het even op te zoeken. Soms lijkt het voor de hand dat een product is toegelaten maar is het toch verboden. In andere gevallen laat je misschien met pijn in het hart iets achter aan de douane maar kan je er toch het vliegtuig mee op. Hou er rekening mee dat de lijst met toegelaten spullen varieert naargelang de bestemming. Wie naar de Verenigde Staten of Canada reist, moet zich aan andere regels houden. Bij twijfel contacteer je best de luchtvaartmaatschappij.