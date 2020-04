Win een zomer lang gratis ijsjes!

Door de coronamaatregelen lijkt het er hoe langer hoe meer op dat we de zomer in eigen land zullen moeten doorbrengen. Maar niet getreurd, want in Koksijde en Oostduinkerke doen ze er alles aan om je te verwennen. Zo kan je er de hele zomer lang ijsjes winnen.

Om kans te maken op een lekkere zomer, moet je creatief aan de slag gaan met je lievelingssnack. Maak in je kot of tuin een kunstwerk met je ijsje. Kies je voor chocolade-ijs of liever aardbei? In een potje of op een hoorntje? En maak je je werk af met marshmellows of fruit? Laat je helemaal gaan!

Stuur voor 28 mei een foto in van je creatie. Hoe de ijsjes gemaakt zijn, is van geen belang. Schilderen, knutselen, collages maken, krijten op de stoep, iets met de computer… alles kan. Alle voorwaarden vind je hier.