Timmy Simons wordt assistent bij Zulte Waregem: “Hoop ooit naar Club te kunnen terugkeren”

Timmy Simons (43) wordt vanaf volgend seizoen assistent-trainer van Francky Dury bij Zulte Waregem. De gewezen international komt over van de jeugdwerking van Club Brugge.

“Met meer dan 300 wedstrijden in de Jupiler Pro League (Lommel SK & Club Brugge), meer dan 150 in de Eredivisie (PSV) en meer dan 100 in de Bundesliga (FC. Nürnberg) is Timmy Simons een monument in het Belgische voetbal. Voeg daar nog iets meer dan 90 interlands en net geen 50 Champions League-duels aan toe en je hebt een ton die overloopt van ervaring”, zegt Essevee over zijn versterking voor de technische staf.

“We waren vooral op zoek naar iemand met heel wat kennis op het hoogste niveau en kwamen al snel bij Timmy terecht”, klinkt het bij CEO Eddy Cordier.

Ervaring als assistent

Timmy Simons was tot op heden actief als jeugdtrainer bij Club Brugge, maar heeft ook ervaring in zijn nieuwe functie. In het seizoen 2018-19 was hij assistent-trainer van Ivan Leko. “Het is voor mij een geweldige stap in mijn trainerscarrière”, vertelt Timmy Simons.

De voormalig Belgisch international kijkt nu al uit naar de toekomst: “Ik hoop hier veel te mogen leren en samen Essevee nog sterker te maken.” Zijn hart ligt wel duidelijk nog steeds bij Club. “Ik hoop ooit bij Club te kunnen terugkeren als (hoofd-)trainer, dat blijft mijn ambitie!”