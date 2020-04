Meeste maatregelen worden tot 3 mei verlengd, streep door de festivalzomer

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten om het merendeel van de huidige maatregelen tot en met 3 mei te verlengen. Premier Sophie Wilmès (MR) kondigde aan dat begin mei normaliter de lockdown gradueel zal opgeheven worden. Intussen werd ook bekendgemaakt dat alle zomerfestivals niet zullen kunnen doorgaan.

“We zien dat het aantal ziekenhuisopnames nu de helft is van wat het was tijdens de piek. Dat is het gevolg van onze inspanningen”, begon Wilmès haar persconferentie. “Al wijst alles erop dat de verspreiding van het virus vertraagt, dan is het duidelijk dat de crisis niet achter ons ligt. Het is duidelijk dat we ons moeten blijven inzetten, daarom hebben we verschillende beslissingen genomen.”

Tuincentra gaan weer open

Zo mogen tuincentra en doen-het-zelf-zaken wel opnieuw de deuren openen, onder dezelfde voorwaarden als de winkels die nu al open zijn. Daarnaast mogen de bewoners van woonzorgcentra en instellingen voor personen met een handicap voortaan het bezoek krijgen van één persoon. Die persoon moet altijd dezelfde zijn en mag ook twee weken lang geen symptomen van ziekte gehad hebben.

Basisregels onveranderd tot en met 3 mei

“De basisregels blijven onveranderd tot en met 3 mei en moeten absoluut gerespecteerd worden. We zijn niet in het stadium van een terugkeer. De regels moeten volledig nageleefd worden. Deze algemene regels zijn bij iedereen bekend, of dat zouden ze moeten zijn. De politie zal overtredingen blijven beboeten”, aldus Wilmès.