Mathias Vergels samen met tegenspeelster uit ‘Thuis’

‘Thuis’-acteur Mathias Vergels heeft opnieuw de liefde gevonden. Hij vormt sinds kort een koppel met Lynn Van den Broeck, die Viv speelt in de serie.

Een maand geleden kondigden Mathias Vergels en zijn toenmalige vrouw Julie aan dat ze uit elkaar gingen. Ze waren vijf jaar samen en hebben een zoontje van bijna twee jaar, Emile. “Dat we altijd verbonden zullen zijn door onze kleine ‘ket’”, reageerde Mathias toen op Instagram.

Kusscène

Volgens Dag Allemaal is de 27-jarige acteur, die Lowie speelt in ‘Thuis’, nu samen met zijn ‘Thuis’-collega Lynn Van den Broeck (27), die de rol van Viv op zich neemt. Enkele maanden geleden hadden ze nog een vurige kusscène in de populaire Eén-soap. Verdere details over hun prille relatie willen ze niet kwijt.