Belgische bedrijven produceren mondmaskers: “Indien nodig kunnen we alle Belgen van maskers voorzien”

Twee Belgische bedrijven, Van Heurck en ECA, gaan op grote schaal mondmaskers produceren. Ze zullen zo’n vier miljoen maskers per week kunnen maken.

Door de coronacrisis heeft ons land nood aan kwalitatieve mondmaskers. Die worden tot op heden voornamelijk in het buitenland besteld, maar nu gaan twee Belgische bedrijven zelf chirurgische mondmaskers en FFP2-mondmaskers produceren. “We proberen de productie nu zo snel mogelijk op te starten en onderzoeken de verschillende opties voor de toelevering en productie van de grondstoffen. Daarbij kijken we zeker ook naar andere Belgische bedrijven. We rekenen hiervoor ook op de steun van het team van Minister De Backer”, klinkt het in een persbericht.

Snel schakelen

Op enkele weken tijd zullen vier machines aan het werk gezet worden. Elke machine kan 45 miljoen mondmaskers per jaar produceren, wat neerkomt op 190 miljoen maskers per jaar, of 4 miljoen per week. Daarmee zou de ganse bevolking op termijn bevoorraad moeten kunnen worden. “Op deze manier kunnen we indien nodig de volledige Belgische bevolking van hoogwaardige chirurgische maskers voorzien. Voor de distributie daarvan zijn we reeds in gesprek met Bpost. Als het nodig blijkt, zullen we dus heel snel kunnen schakelen’, zegt De Backer in Het Nieuwsblad.