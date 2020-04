BIZAR. Zo zorgde een hond ervoor dat zijn baasjes dakloos werden

Een hond heeft onbedoeld heel wat schade aangericht in een appartement in Duitsland. Zijn baasje had hem even alleen gelaten, maar de hond zette de woning in lichterlaaie.

De hulpdiensten denken dat het vuur startte toen de hond met zijn voorpoten aan de knoppen van het vuur draaide. Op dat vuur stond nog wat achtergelaten voedsel, dat vervolgens vuur vatte. Buren bemerkten de brand snel omwille van de geur en belden de brandweer. Die kon de brand blussen.

Onbewoonbaar

Niemand raakte uiteindelijk gewond, maar het appartement werd wel onbewoonbaar verklaard. De schade liep op tot meer dan 10.000 euro. De hond kwam er zonder kleerscheuren vanaf.