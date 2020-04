303 nieuwe doden: “We gaan nog maanden met dit virus moeten samenleven”

In de afgelopen 24 uur zijn er 303 mensen overleden aan het coronavirus, wat het totaal op 3.903 doden brengt. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de FOD Volksgezondheid.

In ons land zijn gisteren 303 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Er werden 310 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, maar tegelijkertijd mochten 239 mensen het ziekenhuis verlaten. Momenteel liggen er 5.393 coronapatiënten in het ziekenhuis, onder wie 1.234 op intensieve zorgen.

Er werden de afgelopen 24 uur 942 nieuwe besmettingen geregistreerd, wat het totaal aantal bevestigde besmettingen op 30.589 brengt.

Inspanningen pas na veertien dagen merkbaar

Hoewel het aantal ziekenhuisopnames nog steeds licht daalt, moeten we de maatregelen blijven volhouden. Viroloog Steven Van Gucht benadrukt dat wat we nu doen, pas binnen twee weken merkbaar is in de cijfers. “We zien sinds begin april een geleidelijke, trage daling van het aantal ziekenhuisopnames. Dat is bemoedigend, maar de weg is nog lang. Het aantal overlijdens ligt nog steeds heel hoog en gaat waarschijnlijk nog stijgen de komende dagen. De belasting van onze ziekenhuizen is ook nog steeds hoog. We moeten dit absoluut blijven volhouden. Wat we vandaag doen, gaan we pas binnen tien à veertien dagen in de cijfers merken. Dat is belangrijk om te weten. We gaan nog maanden met dit virus moeten samenleven. Het is belangrijk dat we dit virus nu zo klein mogelijk maken zodat we in de toekomst het geweer van schouder kunnen verwisselen, de maatregelen kunnen versoepelen en op een gecontroleerde manier gaan samenleven met dit virus”, klinkt het.

Maatregelen blijven opvolgen

Woordvoerder van het Crisiscentrum Yves Stevens betreurt het feit dat er nog steeds mensen zijn die de maatregelen aan hun laars lappen. “Sommige mensen voelen zich misschien slachtoffer van het coronavirus omdat ze op dit moment beperkt zijn in hun vrijheden. Echter: andere slachtoffers vechten op dit moment op de afdeling intensieve zorgen van de ziekenhuizen voor hun leven. (…) De cijfers tonen aan dat de situatie nog steeds zeer ernstig is. Dat is de harde realiteit waarin we ons nog steeds bevinden en waarom we de maatregelen moeten blijven volhouden. We kunnen niet genoeg benadrukken dat het gedrag van ons allemaal de situatie kan beïnvloeden, in positieve of in negatieve zin.”

“Het overgrote deel van de bevolking heeft een positieve keuze gemaakt en respecteert de maatregelen, waarvoor onze oprechte dank. Jammer genoeg is er nog steeds een kleine minderheid die het minder nauw neemt met het naleven van de maatregelen. Dit gedrag stuit op onbegrip bij de mensen die hun verantwoordelijkheid wel opnemen en voor wie deze maatregelen ook niet evident zijn. We kunnen de verspreiding van het coronavirus enkel beperken als we allemaal een juiste en positieve houding aannemen. Blijf dus volhouden, blijf solidair, blijf thuis, blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar”, besluit hij.