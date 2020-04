Wat is het verschil tussen een autoverzekering in België en Nederland?

Het verzekeren van jouw auto: sinds 1963 is het een verplichting volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, oftewel: de Wam. Dankzij de Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen dient iedereen die een auto in zijn bezit heeft minimaal een WA-verzekering te bezitten en aan menig eisen te voldoen. Waarom? Om niet alleen jouw voertuig te beschermen, maar ook voor jouw eigen veiligheid en die van eventuele inzittenden. Echter kunnen de prijzen van een autoverzekering, in zowel Nederland als België, van elkaar verschillen. Hoe voorkom jij dat je teveel betaald?

Ben jij de veroorzaker van een auto-ongeluk? In dit geval dien jij de opgelopen schade te vergoeden. Maar, kun jij dat wel? Indien jij niet genoeg geld bezit om de schade te betalen, is het slachtoffer hiervan de dupe. Het verzekeren van jouw voertuig is daarom niet alleen van groot belang om te kunnen voorzien in het financieren van de opgelopen schade aan jouw auto of die van een ander, maar ook van jouw veiligheid en die van eventuele inzittenden of overige gedupeerden. Tevens doe jij er ook jouw portemonnee een groot plezier mee, mits je het op de juiste wijze aanpakt. Maar hoe doe je dat? En Wat gebeurt er wanneer je niet verzekerd bent?

Niet verzekerd? Geen vergoeding

Het is belangrijk om jouw auto te verzekeren vanaf het moment dat je het desbetreffende voertuig op jouw naam wordt overgeschreven. Rijd je toch rond zonder de verplichte autoverzekering en veroorzaak jij met jouw voertuig schade? Dan is er geen enkele verzekeraar die je verder kan helpen. Je betaalt de schade aan de gedupeerden plus jouw eigen autoschade, dan zelf. Dit wil je ten alle tijden voorkomen, want deze kosten lopen vaak hoog op en zijn vele malen hoger dan de kosten voor de premie van jouw autoverzekering.

Boete voor rijden zonder verplichte verzekering

Met regelmaat voert De Rijksdienst voor het Wegverkeer controles uit om te bekijken of auto’s wel verzekerd zijn. Bezit jij een auto die niet verzekerd is, dan ben je strafbaar. In dit geval ligt er binnen een week een brief op de deurmat met daarin een boete voor onverzekerd rijden. Deze boete is dus in veel gevallen niet alleen hoger dan de premie die jij had kunnen betalen voor jouw premie, maar bevat tevens een bedrag van maar liefst 550 euro,-, die ook nog eens drie keer per jaar uitgeschreven kan worden. Gevalletje rather be safe, than sorry, dus. Uitzonderlijk kan het zo zijn dat jij van de RDW te horen krijgt dat jouw auto niet verzekerd is, terwijl deze wel degelijk beschikt over een verzekering. Neem in dat geval contact op met jouw verzekeraar, zodat je voorkomt dat niet alleen de RDW jou kan beboeten, maar je ook een boete van de politie van zo’n 400,- voorkomt. Toch mooi meegenomen!

Autoverzekeringen vergelijken

Kortom: je kunt er maar beter voor zorgen dat jouw auto beschikt over een goede verzekering. Het is eenvoudig te regelen en je bent er enkel in je voordeel mee. Door jouw autoverzekering te vergelijken zorg je dat jij beschikt over de goedkoopste autoverzekering. Zo bespaar jij jezelf nóg meer geld!