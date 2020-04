VIDEO. Gênant momentje tijdens ‘First Dates’: “Ik vind het splitten van de rekening walgelijk”

Ongemakkelijk moment gisteren tijdens de Nederlandse versie van ‘First Dates’. Een man stelde immers voor om de rekening te splitten, maar dat vond zijn date absoluut geen leuke afsluiter.

In ‘First Dates’ leren mensen elkaar voor het eerst kennen door samen uitgebreid te dineren. De 29-jarige Daniëlle introduceerde zichzelf voor de camera al meteen op opvallende wijze. “In mijn studententijd heb ik heel vaak gedatet, want dat was gratis eten. Aan alle Tinderdates die nu kijken: het spijt me”, lachte ze.

Niet betalen

De kunstenares werd gekoppeld aan Tomas, een 27-jarige student marine biologie. Aan het einde van de rit krijgen ze de rekening voorgeschoteld. “Splitten? Of ga je me dan veroordelen”, vraagt Tomas. “Ik ga sowieso niet betalen”, reageert Daniëlle. Voor de camera is ze nog duidelijker. “Ik vind het splitten van de rekening echt walgelijk”, klinkt het. Uiteindelijk maakt Tomas duidelijk dat hij toch liever wil splitten, en zo geschiedde.

Tegenwind op sociale media

De reactie van Daniëlle werd niet door iedereen gesmaakt. Zo krijgt ze heel wat tegenwind op Twitter. “Ze vindt het splitten van de rekening walgelijk, maar zelf betalen doet ze ook niet”, “Reden 104 waarom je nog vrijgezel bent, meid”, en “Dat noemen ze niet modern, maar gierig”, klinkt het onder meer.

Romantiek

Sommigen sluiten zich toch aan bij de mening van Daniëlle. “Splitten doe ik als ik met mijn vrienden uit eten ga. Als iemand met mij op date wil, betaal ik echt niet. Er hoort toch gewoon wat romantiek te zijn of ben ik nu gek? Ik kom toch ook niet in mijn trainingspak dan? Maak er toch ook werk van”, luidt het ook.

Hieronder kan je het bewuste fragment bekijken. De volledige aflevering vind je HIER.

Ze vindt het splitten van de rekening walgelijk maar zelf betalen doet ze ook niet. Hahahaha #firstdates — Saskia #blijfthuis (@saskia86) April 7, 2020

“Ik vind splitten echt wagelijk.” – reden 104 waarom je nog vrijgezel bent meid. #FirstDates — esmee. (@esmeeevdw_) April 7, 2020

#firstdates dus je wilt niet splitten, maar ook niet betalen? Dat noemen ze niet modern, maar gierig. — Ronald den Hartog (@HartogRonald) April 7, 2020