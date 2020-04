Topadviseur waarschuwde Trump al in januari over gevaar coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump zou al in januari ingelicht zijn over het risico dat de bevolking van de Verenigde Staten liep als het coronavirus het land zou bereiken. Dat schrijft The New York Times. Een topadviseur waarschuwde hem dat de Amerikanen “weerloos” zouden zijn tegen Covid-19.

Peter Navarro, handelsadviseur van het Witte Huis, heeft ambtenaren van de regering van Amerikaans president Donald Trump al eind januari gewaarschuwd voor de mogelijke impact van het coronavirus. Miljoenen Amerikanen zouden het risico lopen op ziekte of overlijden. Het virus zou ook kunnen leiden tot biljoenen dollar aan economische verliezen. Dat schrijft The New York Times op basis van een memo van Navarro. De Amerikaanse krant heeft het over de meest directe waarschuwing waarvan geweten is dat die op een cruciaal moment circuleerde onder de topambtenaren.

“Het gebrek aan bescherming brengt miljoenen Amerikanen in gevaar”

“Het gebrek aan immuniteitsbescherming of een bestaand geneesmiddel of vaccin zou de Amerikanen weerloos maken in het geval van een volledige uitbraak van coronavirus op Amerikaanse bodem”, schreef Navarro. “Dit gebrek aan bescherming verhoogt het risico dat het coronavirus zich ontwikkelt tot een volwaardige pandemie, die het leven van miljoenen Amerikanen in gevaar brengt.”

De memo dateert van 29 januari, toen Trump de risico’s van het virus voor de Verenigde Staten net afzwakte. Later zei de president dat niemand zo’n verwoestende uitkomst had kunnen voorspellen. Navarro is onlangs door Trump aangesteld om de uitvoering van een oorlogswet te coördineren die het mogelijk maakt bedrijven te verplichten om bijvoorbeeld meer beademingsapparatuur te produceren.