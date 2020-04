Steven Van Gucht: “Hoger sterftecijfer in België kan liggen aan manier van rapporteren”

Er zijn in België voorlopig meer doden geteld door het coronavirus dan bijvoorbeeld in Duitsland, terwijl er veel minder Belgen zijn dan Duitsers en het aantal besmettingen in Duitsland veel hoger ligt dan bij ons. Het is te vroeg om daarvoor een sluitende verklaring te geven, maar een en ander kan liggen aan de manier waarop wij in België cijfers rapporteren, zei interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht tijdens de dagelijkse persbriefing over het coronavirus in ons land.

Ter vergelijking: België heeft 11 miljoen inwoners, 20.814 bevestigde gevallen en 1.632 overlijdens, terwijl er in Duitsland bijna 83 miljoen mensen wonen, 100.132 mensen positief testten en 1.584 mensen stierven. “Het is te vroeg om daar echt analyses over te maken en conclusies over te trekken. Die cijfers hangen zeer sterk af van wie er getest wordt en wie er in de overlijdens wordt meegeteld”, aldus interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht.

De viroloog legt uit dat in België bij het rapporteren van de overlijdens niet alleen rekening gehouden wordt met de mensen die in de ziekenhuizen overlijden “en waarvan we 100% zeker zijn dat ze besmet waren met het coronavirus en waarvan we denken dat het coronavirus waarschijnlijk een rol heeft gespeeld in het overlijden”, maar dat er ook rekening gehouden wordt met overlijdens buiten de ziekenhuizen , bijvoorbeeld in woonzorgcentra of thuis. “Vaak gaat dat om heel fragiele mensen van hoge leeftijd waarbij er een vermoeden is dat ze mogelijk besmet zijn met het virus, maar heel vaak werd dat niet bevestigd in het laboratorium.”

“Niet veel landen nemen die overlijdens mee in statistieken”

Maandag werd aangekondigd dat 80% van de 1.632 mensen die tot nu toe overleden aan de gevolgen van het virus in het ziekenhuis stierven en 20% daarbuiten. De experts vinden het belangrijk om die tweede groep ook op te nemen in de cijfers, omdat ze belangrijk zijn voor analyses achteraf.

De manier van rapporteren kan volgens Van Gucht dus een factor zijn die het hogere aantal doden in België verklaart. “Bij mijn weten zijn er niet veel landen die op dit moment de vermoedelijke, niet-bevestigde overlijdens meenemen in hun statistieken”, zegt hij. “Bovendien is het zo dat in een land waar men veel meer gaat testen, ook mensen met milde symptomen, het aantal bevestigde gevallen vrij hoog ligt en het aantal overlijdens in verhouding vrij laag kan zijn.”