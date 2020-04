Met corona besmette Boris Johnson overgeplaatst naar intensieve zorgen

De Britse premier Boris Johnson is in het ziekenhuis waar hij lag voor zijn besmetting met het coronavirus overgeplaatst naar de afdeling intensieve zorgen. Dat melden Britse media maandagavond. Amerikaanse president Donald Trump heeft de artsen van Johnson al hulp aangeboden.

Volgens The Guardian nam Johnsons medische team de beslissing omdat zijn toestand maandag verslechterde. De premier zou nog altijd bij bewustzijn zijn, maar naar de intensieve afdeling zijn overgebracht in het geval dat hij moet beademd worden. Volgens de BBC heeft Johnson aan minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab gevraagd om hem te vervangen in Downing Street.

De premier testte eind vorige maand positief op het coronavirus, en werd zondagavond uit voorzorg opgenomen in het het Londense St Thomas’ Hospital. Daarvoor verbleef hij in thuisisolatie in zijn appartement in Downing Street.

Hulp van over de oceaan

Donald Trump liet al weten zijn collega zoveel mogelijk te steunen in zijn herstel. “We zullen zien of kunnen helpen. We hebben alle artsen van Boris gecontacteerd”, aldus de Amerikaanse president. Volgens hem zijn er farmabedrijven bezig met het ontwikkelen van medicijnen tegen COVID-19, de longziekte die veroorzaakt wordt door het virus. “Deze bedrijven zijn in Londen en staan klaar (…) Wanneer men de longziekte COVID-19 heeft en op intensieve zorgen ligt, is dat heel, heel erg. We zijn erg triest, alle Amerikanen bidden voor zijn herstel.”

Er waren maandagavond nog meer wereldleiders die reageerden op het nieuws dat Johnson op intensieve zorgen ligt. De Franse president Emmanuel Macron wenste de Britse premier op Twitter een voorspoedig herstel toe. Hij hoopt dat Johnson “deze beproeving snel te boven komt (…) Al mijn steun gaat uit uit naar Boris Johnson, zijn familie en het Britse volk in deze moeilijke dagen”, aldus Macron.

Ook de Duitse kanselier Angela Merkel, Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO wensen Johnson veel sterkte en een spoedig herstel. “Veel kracht Boris en wordt snel gezond”, twitterde Stoltenberg.