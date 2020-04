Lady Gaga organiseert benefietconcert met topaffiche

Lady Gaga is erin geslaagd om hét concert van 2020 te organiseren. De zangeres wil de wereld “een warme knuffel geven” door tal van beroemdheden een virtueel podium te geven. De show zal wereldwijd uitgezonden worden en wordt nu al vergeleken met het legendarische Live Aid.

Voor het benefietconcert sloeg Lady Gaga de handen in elkaar met de WHO en muziekfestival Global Citizen. Heel wat grote namen hapten toe en zullen tijdens ‘One World Together at Home’ hun opwachting maken. Denk onder andere aan Billie Eilish, Elton John, Andrea Bocelli, Paul McCartney, Stevie Wonder en Lizzo. De presentatie wordt verzorgd door Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon en Stephen Colbert. De drie hebben elk hun eigen talkshow, maar leggen ‘de strijdbijl’ voor dit benefietconcert nu even neer.

Donaties

Tijdens een gesprek met Jimmy Fallon gaf de zangeres aan dat ze niet wil dat mensen geld doneren tijdens de show. “Leg je portemonnee aan de kant en alles wat je aan het doen bent, zit neer en geniet van de show.”

In totaal kon Lady Gaga 35 miljoen dollar verzamelen, onder andere dankzij de hulp van Tim Cook, de CEO van Apple. Die doneerde maar liefst 10 miljoen dollar. Het geld zal gebruikt worden om medisch materiaal aan te kopen.

‘One World Together’ is bij ons te zien op 19 april om 2 uur ’s nachts (lokale tijd) via YouTube, Instagram en Facebook.