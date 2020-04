Brusselse vuilnisophaling blijft ook deze week verstoord

De vuilnisophaling van Net Brussel blijft ook deze week verstoord door een tekort aan personeel vanwege het coronavirus. De blauwe zakken (PMD) en de gele zakken (papier en karton) worden opnieuw niet opgehaald. Afgelopen weekend werd er een stakingsaanzegging ingediend door de vakbonden ACOD en ACV, maar op het terrein is daar weinig van te merken, meldt Net Brussel.

De blauwe zakken met PMD-afval worden normaal gezien op maandag, dinsdag en woensdag opgehaald in de verschillende gemeenten. Voor de gele zakken met papier en karton gebeurt dat op woensdag, donderdag en vrijdag. Net zoals vorige week werd aan de inwoners gevraagd om dit vuilnis niet buiten te zetten en te wachten tot de ophaalrondes hersteld zijn. De ophaling van de witte zakken (huisvuil) is wel verzekerd in alle Brusselse gemeenten.

Onvrede over hygiënemaatregelen

Onder het personeel van Net Brussel heerst er hier en daar onvrede over de hygiënemaatregelen, want er zouden geen mondmaskers en desinfecterende gel voorhanden zijn. Vakbonden ACV en ACOD dienden afgelopen weekend een stakingsaanzegging in om duidelijk te maken dat de vuilnisophalers beter beschermd moeten worden. Volgens Net Brussel heeft er maandag niemand gestaakt en ging het om een «emotionele reactie». Er is wel overleg aan de gang tussen de vakbonden en de directie.

Betere bescherming

«Het doel is niet om te staken, maar om ervoor te zorgen dat de vuilnisophalers die zich niet veilig voelen beter te beschermen. Er zouden enkele werknemers staken, maar dat is zeer moeilijk in kaart te brengen tussen de personen die ziek zijn of in vakantie zijn», verduidelijkt ACOD-afgevaardigde David Van Leirsberghe.