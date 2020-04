“Verleng Gopassen en Railpassen zolang quarantaine duurt”

Heel wat Go- en Railpassen dreigen tijdens de quarantaineperiode te vervallen. Daarom pleit Ecolo-Groen ervoor om de passen voor de duur van de quarantaine te verlengen.

De Ecolo-Groen fractie heeft 50 voorstellen overgemaakt aan de regering, waaronder de vraag om de Go- en Railpassen te verlengen. Met die 10 rittenkaarten spoor je naar een Belgisch station naar keuze.”Zolang de verregaande maatregelen van kracht blijven, kan er geen gebruik gemaakt worden van de rittenpassen. Het is dan niet meer dan logisch dat de NMBS de geldigheid van de rittenkaarten verlengt met de duur van de quarantainemaatregelen”, aldus Kamerlid Kim Buyst (Groen).

Een Gopass kost 53 euro voor 10 ritten en een Railpass 83 euro. Volgens de politieke partij is dat voor veel mensen geld dat ze niet zomaar kunnen missen. Daarnaast zou een verlenging ook het treinverkeer kunnen stimuleren, eens de maatregelen zijn opgeheven.

“Wachten op einde van crisis”

De NMBS volgt de logica van Ecolo en Groen niet helemaal. “Treintickets en abonnementen kunnen worden terugbetaald volgens de gebruikelijke verkoopsvoorwaarden. Reizigers die dat willen, kunnen daarvoor terecht op onze website“, aldus Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS. “Dat geldt trouwens ook voor De Lijn, MIVB en TEC, waarmee we – ook in deze periode – nauw samenwerken. Samen met hen en met de bevoegde overheid bekijken we wat we aan het einde van de crisis, als de impact ervan duidelijk is, bijkomend kunnen doen voor onze reizigers. We zijn ons bewust van de vraag, maar willen hier op een realistische en implementeerbare manier antwoord op bieden.”

Mensen met een beperking

Daarnaast wil Groen ook de toegankelijkheid van de NMBS aankaarten voor mensen met een beperking. Sinds 23 maart krijgen zij geen begeleiding meer bij het in- en uitstappen van de trein. “De bekommernis voor veilige werkomstandigheden zijn helemaal terecht. Maar de maatregel is nu bijzonder verregaand”, aldus Buyst. “Groen vraagt aan de NMBS om te kijken of er tussenoplossingen mogelijk zijn, zoals langere reserveringstermijnen, mondmaskers voor begeleidend personeel…”