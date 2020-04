Pro League wil competitie stopzetten: Club Brugge kampioen en misschien geen daler

De raad van bestuur van de Pro League adviseert om de voetbalcompetitie per direct te beëindigen en de huidige rangschikking te behouden. Als het voorstel goedgekeurd wordt, mag Club Brugge zich tot kampioen kronen.

De coronacrisis dwingt het Belgisch voetbal om beslissingen te nemen. De 30ste en laatste speeldag van de reguliere competitie werd op het laatste nippertje afgezegd door de coronamaatregelen. Het was dus lange tijd onduidelijk of die nog gespeeld ging worden en of er nog play-offs zouden volgen.

Wachten op finale beslissing

Donderdag heeft de raad van bestuur van de Pro League voetbal een voorstel ingediend om de competitie in 1A met onmiddellijke ingang te beëindigen. De algemene vergadering van de Pro League moet nu nog finaal beslissen, maar als het advies aanvaard wordt, kroont Club Brugge zich tot kampioen.

Geen degradant?

Maar wat dan met de daler van 1A – voorlopig Waasland-Beveren – en de stijger van 1B? Een werkgroep zal beslissen of de promotiefinale tussen Beerschot en OH Leuven doorgaat. Lukt dat niet, dan zou het kunnen dat er geen daler is en Beerschot en OHL promoveren. 1A zou dan bestaan uit 18 ploegen in plaats van 16. Ook de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp wordt nog bekeken.