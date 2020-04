GAMES. Run, Fight or Die – Reloaded: overleef jij de zombie-apocalyps?

Nu iedereen moet binnenblijven, slaat de verveling weleens toe. Daarom stellen we regelmatig een nieuw bordspel voor om met het hele gezin te spelen. Veel plezier!

Wat zou jij doen als je plots oog in oog staat met een horde bloeddorstige zombies? Verschijnt er een natte plek in je broek of ga je als een beest tekeer met een kettingzaag? In Run, Fight or Die – Reloaded van Grey Fox Games wordt die keuze plots heel reëel!

Bloeddorstige zombies

Het spel bevat 70 zombieminiaturen, 6 dobbelstenen, 4 spelborden, 5 personagekaarten, 114 tokens en 100 kaarten met voorwerpen, locaties en zombie-effecten. Blijf je nog op je honger zitten? Dan kan je ook de uitbreiding aanschaffen met extra personages en een solo-spelvariant.

De wereld is vergaan en de stad wordt overspoeld door de levende doden die die dat sappige brein van jou willen verslinden. Jij bent bij de weinige overlevenden die uit deze hel kunnen ontsnappen, als je de grens van de stad weet te bereiken…

Iedere speler heeft een personage en een spelbord voor zich met daarop 3 zones die aangeven hoe ver de zombies van je verwijderd zijn. De zombies in de verste zone zijn slechts vage schimmen, maar die in de zone het dichtste bij jouw personage staan op amper een paar meter van je vandaan. Je kan de stank van hun rottende vlees al ruiken!

De overlevenden moeten om de beurt 3 fasen zien te overleven om het spel te winnen.

De actiefase

Bij de start van je beurt rol je alle dobbelstenen. Afhankelijk daarvan kan je zombies de kop inslaan, locaties verkennen of naar overlevenden zoeken.

Door locaties te verkennen kom je telkens een stap dichter bij de veilige zone. Maar soms loop je ook regelrecht het gevaar tegemoet. Je kan doorheen het spel ook andere overlevenden tegen het lijf lopen die zich dan achter jou scharen. Elke volgeling (die het overleeft) levert je op het einde van het spel punten op. Sommigen zijn echter niet zo geschikt om de zombie-apocalyps te overleven en brengen je telkens weer in gevaar.

De mutantenfase

Run, Fight or Die herbergt ook een soort van superzombie die op een bepaald moment in het spel de kop opsteekt. Zolang dit gedrocht door de straten zwerft, is overleven nog net iets minder evident geworden.

De zombiefase

Dacht je dat je veilig was? Spijtig! Want in deze fase komen alle zombies 1 zone dichter om hun tanden in jouw malse vlees te zetten.

Het spel eindigt zodra één van de spelers sterft of de stadsgrens onthuld wordt. De overlevende speler met de meeste punten is dan de winnaar.

Ons verdict

In Run, Fight or Die – Reloaded kan je nog zo tactisch te werk gaan, een groot deel van de fun hangt ook af van lef hebben en je geluk beproeven. Je kan veilig blijven zitten waar je zit of je kan proberen wapens te vinden door op ontdekking te gaan in een verlaten ziekenhuis. Het spel weet dus perfect de sfeer van een zombie-apocalyps over te brengen.

Run, Fight or Die – Reloaded is verkrijgbaar op de webshop van Grey Fox Games of bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt.

-Rufus Verswijvel

